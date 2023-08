Rebel Moon, Zack Snyder sfida Star Wars: 'Noi avremo sesso, violenza e parolacce'

I paragoni tra Star Wars e Rebel Moon sono destinati ad intensificarsi sempre di più e i due film sono legati da sempre dato che Zack Snyder propose la sua storia originale a Lucasfilm per uno spin-off di Guerre Stellari, ma il regista oggi è pronto a reggere il confronto.

In un'intervista promozionale con TUDUM pubblicata dopo l'uscita del trailer di Rebel Moon, infatti, l'autore si è detto consapevole dei parallelismi che il pubblico inevitabilmente farà tra Star Wars e Rebel Moon, ma allo stesso tempo ha dichiarato di non temerli, e per una ragione ben precisa.

"In realtà non penso che oggi come oggi si possa fare un film di fantascienza senza che venga paragonato in qualche modo a un film di Star Wars. Quindi accolgo con favore questa 'sfida' e sono felice di discutere quale sarà il posto di Rebel Moon nell'immaginario collettivo e nella cultura popolare nella lunga lista degli eredi di Star Wars, o parlare di come Star Wars abbia influenzato le generazioni successive alla sua uscita e l'intera evoluzione del genere. I fan originali oggi sono invecchiati, hanno avuto dei figli e anche quei figli sono diventati adulti. Ma dall'altra parte, quel tipo di pubblico è rimasto ancorato a quel tipo di spettacolo, il che probabilmente è il motivo per cui sono qui a parlare di Rebel Moon. Non abbiamo regole tranne quelle che stabiliamo noi stessi."

In aggiunta l'attore Ed Skrein ha specificato che, anche se Rebel Moon e Rebel Moon 2 avranno le proprie Snyder Cut rated-r, la versione 'liscia' dei due film che uscirà su Netflix non sarà esattamente adatta a tutta la famiglia, dato che la star l'ha descritta come "un film di Star Wars ma con violenza, sesso e parolacce'".

Rebel Moon: Figlia del Fuoco arriverà il 22 dicembre, mentre il sequel Rebel Moon: La Sfregiatrice è atteso per il 19 aprile 2024: entrambi i film usciranno in esclusiva su Netflix.