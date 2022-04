Rebel Moon, Zack Snyder oltre il ruolo di regista: sarà anche direttore della fotografia

A poche ore dall'inizio delle riprese di Rebel Moon, arriva già un importante aggiornamento sul nuovo film firmato da Zack Snyder per il servizio di streaming on demand Netflix.

Come confermato dal produttore Eric Newman sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, infatti, Zack Snyder sarà anche il direttore della fotografia di Rebel Moon, blockbuster fantascientifico che l'autore sta anche co-producendo e che ha co-sceneggiato insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad, da una storia co-scritta insieme a Kurt Johnstad.

A riprova della grande libertà creativa concessa da Netflix ai suoi autori, Zack Snyder (che ha esordito come direttore della fotografia nel cortometraggio del 2017 Snow Steam Iron) aveva precedentemente ricoperto il ruolo di dop anche nel suo ultimo film Army of the Dead, prodotto e distribuito proprio dal colosso dello streaming on demand. Sicuramente un'ottima notizia, considerato che neppure i detrattori più accaniti dell'autore possono negare quanto ogni volta Snyder riesca a conferire un aspetto visivo unico ai suoi film.

Ricordiamo che Rebel Moon sarà la prima parte di una storia in due capitoli e racconterà la storia, ispirata a I sette samurai di Akira Kurosawa, di una ragazza dal passato misterioso che dal suo remoto pianeta viene inviata negli altri mondi del suo sistema solare per mettere insieme un esercito allo scopo di difendere la galassia da un terribile e spietato conquistatore galattico. Nel cast Charlie Hunnam, Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Corey Stoll, Cary Elwes, Jena Malone, Rupert Friend, Bae Doona e Ray Fisher, con un'uscita prevista per il 2023.