Rebel Moon, Zack Snyder promette una seconda versione del film

Rebel Moon è un'epica avventura spaziale di prossima uscita, diretto da Zack Snyder con una sceneggiatura che ha scritto insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad, basata su una storia che ha anche creato con Johnstad. Il film presenta un cast corale che include, tra gli altri, Sofia Boutella.

I fan di Zack Snyder sanno che di solito al regista piace realizzare diverse versioni dei suoi film, che offrono una visione più dura o più lunga del materiale iniziale. Quindi non dovrebbe sorprendere che con la sua nuova epopea spaziale targata Netflix, Rebel Moon, una versione estesa del film sia già pronta per il rilascio dopo il debutto iniziale.

Già diverso tempo fa infatti, vi avevamo parlato di Zack Snyder a lavoro su due versioni del suo nuovo film, quindi adesso non ne abbiamo altro che la conferma da parte dello stesso regista.

L'originale di Netflix, che Snyder ha scritto e diretto, è così lungo che è stato diviso in due film, e Snyder ha detto a Vanity Fair che la prima versione di quei film è una versione "che chiunque può apprezzare e guardare", ma una versione più estrema di entrambi i film, che saranno successivamente distribuiti sulla piattaforma.

"Penso che per i miei fan e le persone che sono pronte a fare un'immersione più profonda e più cruda, sarà divertente per loro", ha detto il regista.

Questo non è dissimile dalla "Ultimate Edition" di tre ore di "Batman v. Superman: Dawn of Justice". Ma invece di offrire la sua "vera visione" in un montaggio del regista, Snyder questa volta sta supervisionando felicemente l'uscita di entrambe le versioni di Rebel Moon, quindi sono semplicemente due modi diversi per godere della pellicola.

Tra le altre cose, lo stesso Zack Snyder ha trovato un buffo legame tra Rebel Moon e L'uomo D'Acciaio, pellicola con la quale dette inizio allo sfortunato universo condiviso dei super eroi DC.