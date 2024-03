Rebel Moon, Zack Snyder aveva altri programmi sull'uscita delle due parti!

Sono passati pochi mesi dall’uscita di Rebel Moon - Parte 1: la prima parte dell’epopea fantascientifica di Zack Snyder ha fatto il suo esordio su Netflix lo scorso dicembre, anticipando di poco l’arrivo della Parte 2 previsto per il prossimo aprile. Il regista, però, avrebbe preferito che le cose andassero ancora più velocemente!

Parlando di questo attesissimo secondo capitolo, Snyder (che recentemente ha definito Rebel Moon - Parte 2 un’altalena di emozioni) ha infatti svelato il suo piano originario, vale a dire quello di rilasciare le due parti del film a distanza di appena un mese l’una dall’altra.

”La mia idea iniziale era quella di far uscire le due parti a poca distanza, più vicine di quanto abbia fatto Netflix. Volevo che tra le due parti passasse tipo un mese, perché pensavo che l’idea giusta fosse quella di battere il ferro finché caldo, quando la maggior parte della gente ancora ricordava il primo film” sono state le sue parole.

A Zack Snyder ha fatto eco sua moglie, la produttrice Deborah Snyder: “Con questi due film stiamo raccontando due parti della stessa storia. Non era fattibile presentare un film di 4 ore, ma avevamo bisogno di queste tempistiche. Non si tratta di due sequel, sono due parti, sono pensate per funzionare insieme”. E voi, avreste preferito che la Parte 2 uscisse prima? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate tutto ciò che c’è da sapere su Rebel Moon - Parte 2.

