Rebel Moon, Zack Snyder sui piani con Star Wars: 'Era già non-starter'

Zack Snyder ha raccontato le origini di Rebel Moon, il nuovo film originale in arrivo su Netflix entro la fine dell'anno. La genesi della pellicola fantasy di Snyder era legata a Star Wars, ma secondo ulteriori dettagli, il regista premeva per la classificazione Rated-R, non condivisa con Lucasfilm.

Rebel Moon debutterà presto su Netflix e nell'attesa di esplorare una nuova galassia, Zack Snyder ha raccontato i primi passi con il franchise di Star Wars. Secondo il racconto del regista di Dawn of Justice, aveva già intuito che il suo progetto era non-starter a causa delle sue idee ben chiare sull'affrontare una tematica più adulta con personaggi più maturi: "Non voglio fare nulla con nessun personaggio conosciuto - ha detto Snyder a Empire Magazine - voglio solo fare le mie cose a parte. E all'inizio ho detto 'Dovrebbe essere classificato come Rated - R!' È stato quasi un fallimento".

La classificazione Rated-R indica film vietati ai minori di 17 anni senza la presenza di un adulto. I motivi possono essere riconducibili a linguaggio esplicito o scene violente. Decisamente una classificazione lontana dai film dell'universo di Star Wars: "Sapevo che sarebbe stata una grande richiesta per Lucasfilm - continua Snyder - e ho capito che probabilmente non sarebbe mai stato quello che volevo".

Le fonti di ispirazione di Snyder per Rebel Moon sono state diverse e dopo aver abbandonato il progetto per Star Wars, è stato con Netflix che il regista ha realizzato il film dei suoi sogni dai tempi della scuola di cinema. Rebel Moon uscirà sulla piattaforma di streaming in una prima versione PG-13, successivamente sarà disponibile su Netflix una versione estesa classificata come Rated-R.