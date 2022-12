Rebel Moon: Zack Snyder perde una scommessa ed è costretto a svelare una nuova foto

Le riprese di Rebel Moon si sono concluse qualche settimana fa, ma in queste ore Zack Snyder è tornato sui social svelando sui propri canali nuovi contenuti in anteprima tratti dal blockbuster Netflix in lavorazione. E tutto grazie ad una scommessa persa...

Ma facciamo un passo indietro: qualche giorno fa, il 20 dicembre per l'esattezza, un fan ha inviato a Snyder un messaggio sulla piattaforma Vero per chiedere al regista di pubblicare una nuova immagine di Rebel Moon qualora un post su Twitter fosse riuscito a superare 500 retweet. Snyder ha accettato, e il fan ha furbescamente condiviso la sua conversazione col regista sul social media, chiedendo agli utenti di fare il resto. In pochi minuti il post ha raggiunto quasi 2000 retweet, e da uomo di parola Snyder ha tenuto fede al patto.

Come potete notare nel post in calce all'articolo, infatti, Zack Snyder dichiara: "Come promesso: perdonate l'inquadratura ancora work in progress, ma siamo ancora nei primi giorni di post-produzione". L'immagine mostra diversi personaggi in piedi davanti a una finestra circolare mentre la luce filtra attraverso il vetro illuminando quella che sembrerebbe essere un salone reale.

Ricordiamo che Rebel Moon, nato come un film di Star Wars ideato da Zack Snyder prima che Lucasfilm passasse alla Disney e successivamente rielaborato, segue la storia - ispirata a I sette samurai di Akira Kurosawa - di una pacifica colonia ai margini della galassia che viene minacciata dagli eserciti di un tirannico reggente di nome Balisarius. I civili disperati inviano una giovane donna dal passato misterioso nei pianeti vicini in cerca di guerrieri per aiutarli a sfidare il reggente. Nel cast Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Anthony Hopkins, Charlie Hunnam, Jena Malone, Cary Elwes ed Ed Skrein.

Rebel Moon non ha ancora una data d'uscita, ma è atteso su Netflix per il 2023, con il sequel Rebel Moon: Parte Due già confermato. In attesa di altre novità, date un'occhiata ad una delle più recenti foto dal set di Rebel Moon.