Rebel Moon, Zack Snyder non è interessato ad un'uscita al cinema: 'C'è un motivo preciso'

Questa settimana la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Rebel Moon: Figlia del Fuoco ha chiarito che i nuovi film di Zack Snyder usciranno in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, e attualmente non è prevista una distruzione globale al cinema.

Tuttavia il regista non è necessariamente contrario a questa decisione, e anzi durante un recente incontro stampa ha dichiarato che la mossa di Netflix sulla distribuzione di Rebel Moon è una buona cosa per il film, per un motivo molto semplice. Nelle sue parole: "Con Rebel Moon ammetto di non essere molto interessato all'uscita nelle sale, soprattutto per via della doppia versione del film, che uscirà sia in PG-13 sia in versione estesa rated-r. In questo caso, sento che un'uscita nelle sale avrebbe tolto al film un po' quell'energia che invece la libertà dello streaming ti permette."

Come Snyder ha accennato all'evento stampa, due versioni di Rebel Moon: Parte Uno – Figlia del Fuoco e Rebel Moon: Parte Due - La Sfregiatrice usciranno su Netflix: la versione 'normale', classificata PG-13, e la versione director's cut - affettuosamente nota come SnyderCut - una versione estesa con circa un'ora di scene extra e vietata ai minori. Ricordiamo che, con Army of the Dead uscito in esclusiva su Netflix e Justice League di Zack Snyder distribuito solo in streaming e in home-video, l'ultimo film di Zack Snyder arrivato al cinema è Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016.

Rebel Moon uscirà il 22 dicembre 2023, mentre il sequel Rebel Moon 2 arriverà il 19 aprile 2024.