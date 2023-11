Rebel Moon, Zack Snyder e Netflix annunciano il prequel spin-off animato

A pochi giorni dall'annuncio del fumetto prequel di Rebel Moon, il regista Zack Snyder ha svelato a sorpresa un altro progetto targato Netflix e in sviluppo per espandere il suo nuovo universo narrativo.

L’epopea fantasy spaziale, che uscirà sulla piattaforma di streaming on demand suddivisa in due parti, è infatti destinata ad ampliarsi con una nuova serie tv animata di Rebel Moon, che sarà ambientato il prima degli eventi del film. "Sono il custode di ciò che è possibile. Sono l'unico che sa dove sta andando l'intera storia, e l'ho mappata fino in fondo", ridacchia Snyder durante un'intervista concessa per il nuovo numero della rivista Total Film, che arriverà sugli scaffali la prossima settimana. “Stiamo realizzando un podcast narrativo, un fumetto animato e una serie animata. Sono tutti capitoli ambientati prima degli eventi del film. Quindi attraverso questi tre progetti spin-off potrete iniziare a comprendere la vastità della mitologia su cui abbiamo lavorato."

Come spiega il co-sceneggiatore Kurt Johnstad, i film Rebel Moon saranno solo la punta dell’iceberg: "Il mondo che Zack ha creato è molto dettagliato e articolato. Ci sono centinaia e centinaia di pagine di documenti di metodologia, mitologia e tradizione. La cronologia risale a 800 anni prima degli eventi dei nostri film. Nel suo studio c'è una lavagna di circa quattro metri con tutta la timeline della saga, e i due film ne coprono meno di un metro."

Rebel Moon: Part One – A Child of Fire uscirà su Netflix il 22 dicembre e sarà seguito da Rebel Moon: Part Two – The Scargiver, in uscita il 19 aprile 2024: entrambi i film usciranno su Netflix sia in versione PG-13 sia in versione 'Snyder Cut', quest'ultima rated-r e con diverse scene aggiuntive. Per altre letture, scoprite quanto dureranno le varie versioni di Rebel Moon.