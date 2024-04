Rebel Moon, Zack Snyder sta già lavorando alla Parte 3: 'Mettete 'mi piace' su Netflix'

La saga di Rebel Moon non si fermerà con la Snyder Cut, che dovrebbe arrivare su Netflix la prossima estate, ma proseguirà anche con Rebel Moon: Parte 3, almeno se tutto andrà secondo i piani del regista e creatore della saga Zack Snyder.

Parlando con Collider, infatti, l'autore di Watchmen e Justice League ha confermato l'esistenza di un terzo film di Rebel Moon, che a quanto pare rientra assolutamente nei suoi piani per il franchise di fantascienza originale prodotto e distribuito dalla piattaforma di streaming on demand Netflix: per il momento non sembra ancora esserci il via libera definitivo per il film, ma Snyder ha ironicamente suggerito che per far andare il film in produzione ufficiale basterà soltanto mettere 'mi piace' a Rebel Moon: Parte 1 e Rebel Moon: Parte 2 su Netflix: "Probabilmente, in generale, credo che mettere un doppio pollice in su sarà sufficiente", ha detto.

Il regista ha anche aggiunto: "Stiamo certamente lavorando su una 'Parte Terza', per quanto riguarda il proseguimento della storia. Sappiamo sicuramente dove siamo diretti – lo sappiamo da un bel po’, a dire il vero. Quindi sì, sono entusiasta della possibilità di realizzare altri film di Rebel Moon – sarebbe divertente”.

Ricordiamo che Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice arriverà su Netflix questa settimana, a partire dal 19 aprile. Per altri contenuti guardate il poster ufficiale di Rebel Moon 2.

