Rebel Moon, Zack Snyder: 'La Snyder Cut sarà strapiena di sesso e violenza'

La Snyder Cut di Rebel Moon arriverà nel corso dell'estate e sarà un maxi-film da sei ore vietato ai minori, che il regista Zack Snyder ha anticipato come pieno zeppo di sesso e violenza.

Intervistato dal podcast Happy Sad Confused, l'autore ha spiegato che la Snyder Cut di Rebel Moon sarà la sua versione di Heavy Metal, la celebre rivista di fantascienza per adulti degli anni '70 e '80 che ha influenzato in modo significativo il suo cinema: "Nella versione rated-R del film, tutto è amplificato. Le versioni R-Rated del film hanno un'inclinazione leggermente più satirica, i film PG-13 finiscono per essere piuttosto seri perché non hanno sesso e violenza che li sovrastano. La versione vietata ai minori sarà piena di violenza e sesso, che sono così esagerati da cambiare il tono del film e trasformarlo in una versione live-action di Heavy Metal. Penso che questo obiettivo fosse irraggiungibile nella versione PG-13, quindi nella versione tagliata ci siamo concentrati di più sui toni di avventura. La versione R-rated è più divertente, è più folle, è tutto più esagerato e grottesco."

Snyder ha aggiunto: "La cosa ironica è che ho scritto Rebel Moon con l'obiettivo di dissacrare la fantascienza alla Star Wars, che tutti considerano sacra e intoccabile: volevo contaminarla con la violenza e il sesso e tutte queste cose esagerate. Ma allo stesso tempo con la versioni PG-13 abbiamo avuto anche un film più classico e serio che rispetta i canoni della fantascienza, il che per certi versi è una cosa molto interessante, una sorta di circuito chiuso in sé stesso."

Per altri contenuti scoprite come finisce Rebel Moon: Parte 2 e come anticipa i prossimi capitoli della saga.

WONKA (DS) è uno dei più venduti oggi su