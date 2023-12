Rebel Moon, Zack Snyder: 'La director's cut sarà un film totalmente diverso'

Dopo aver raccontato la timeline del franchise di Rebel Moon, il regista Zack Snyder in una nuova intervista promozionale con Associated Press ha continuato ad evidenziare le differenze tra la versione PG-13 del film Netflix e la futura 'Snyder Cut' vietata ai minori.

"La versione rated-r non sarà solo un montaggio esteso di questo film, è proprio un film completamente diverso. È come se la versione rated-r esistesse in un universo diverso da quella PG-13. Di solito le mie director's cut sono sempre arrivate in risposta alle versioni dei miei film volute dagli studios, dato che mi hanno sempre chiesto di togliere elementi dalle versioni cinematografiche, mentre con Rebel Moon quella richiesta non è mai stata fatta. Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe esistita anche una versione PG-13. Nel profondo del mio cuore, ho sempre desiderato che Rebel Moon fosse un film rated-R, ma ti rendi conto che un film di tale portata e con questi costi non può essere limitato ad un pubblico adulto, sarebbe da irresponsabili avere questa pretesa."

Molti si sono chiesti perché Zack Snyder e Netflix non abbiano semplicemente pubblicato la versione rated-r di Rebel Moon, considerata anche l'uscita in streaming del film, ma a quanto pare la piattaforma voleva dare risalto a questo primo montaggio per rivolgersi alla più ampia fetta di pubblico tra i suoi abbonati. Staremo a vedere se i numeri premieranno questa scelta.

Rebel Moon: Parte 1 uscirà il 22 dicembre su Netflix, mentre Rebel Moon: Parte 2 uscirà il 19 aprile 2024. Al momento non è stata annunciata la data d'uscita delle versioni rated-r dei due film, sebbene sia stato confermato che le Snyder Cut di Rebel Moon arriveranno nel corso del 2024.