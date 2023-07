Rebel Moon: Zack Snyder è stato ispirato da Excalibur e Conan il Barbaro

Rebel Moon si prospetta come uno dei film più ambiziosi e importanti del 2023 con Zack Snyder che continua a più riprese a esprimere quanto sia stato fondamentale per lui poter lavorare al progetto che cova da una vita. In una recente intervista con Empire ha spiegato quali sono stati i modelli di riferimento per il suo ultimo film.

Dopo che Ray Fisher ha avvisato gli amanti della fantascienza a proposito della grandiosità di Rebel Moon, giungono anche le parole del regista e sceneggiatore della nuova space opera targata Netflix.

Il filmmaker ha spiegato di essersi ispirato a dei grandi film epici del passato per costruire alcuni personaggi del suo universo: “Sono un grande fan di Excalibur e Jimmy (un personaggio robot doppiato da Anthony Hopkins) è sicuramente come Lancilotto. Invece Millius (un altro personaggio del suo film) è Parsifal”.

Allo stesso tempo Snyder ha dichiarato di essersi ispirato direttamente al regista di Conan per dare il nome a Millius.

Rebel Moon sarà una space opera epica in cui i membri di un villaggio dovranno difendersi da un terribile e tirannico dittatore pronto a invadere la loro colonia.

Il film vedrà nel cast Sofia Boutella, Charlie Hunnan, Ray Fisher, Djimon Hounsou e molti altri ed è programmato per uscire su Netflix il 22 dicembre 2023.

In attesa di poter vedere qualcosa di più del film di Zack Snyder, vi ricordiamo che il regista ha già parlato di una versione alternativa di Rebel Moon.