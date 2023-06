Rebel Moon, Zack Snyder sulle idee originali per Lucasfilm: 'Non volevo fare Star Wars'

Oltre ad aver anticipato quando uscirà Rebel Moon 2 su Netflix, il regista Zack Snyder ha raccontato la genesi del suo nuovo franchise originale, nato inizialmente come spin-off della saga di Star Wars ambientato nella galassia lontana lontana di Lucasfilm.

Non tutti forse sanno che l'idea Rebel Moon nacque parecchi anni fa e inizialmente fu proposta a Lucasfilm come nuova direzione da intraprendere per la saga di Star Wars, prima che lo studio cinematografico fosse acquistato dalla Disney e avviasse la produzione della trilogia sequel. Parlando con Vanity Fair, Snyder ha spiegato che il suo film doveva far parte del mondo narrativo creato da George Lucas, senza però intralciare i futuri film di Star Wars in sviluppo.

"All'epoca ero in post-produzione su Man of Steel", ha ricordato Snyder. "E avevo sentito che a un certo punto c'erano voci sulla possibilità di realizzare altri tre film della saga di Star Wars. La mia idea fu quella di creare una nuova storia originale ambientata in quell'universo, ma totalmente autonoma in modo tale che non avrebbe interferito con i piani per il futuro del franchise che stavano sviluppando alla Lucasfilm." Snyder ha spiegato di aver anche incontrato la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy e l'allora capo dello studio della Disney Alan Horn, ma la cosa non andò in porto. "Non avevo il tempo materiale per dedicarmi ad un film di Star Wars", ha detto Snyder.

Ma l'idea di Rebel Moon è nata ancora prima, addirittura quando Snyder frequentava ancora la scuola di cinema: "L'idea mi venne ai tempi della scuola di cinema, se ben ricordo. Penso di aver tenuto una lezione di presentazione a riguardo: quale sarebbe stata una bella idea per un film? E ho pensato: 'Una space-opera in cui i protagonisti devono difendere il loro villaggio'. Solo tanti anni dopo ho pensato che si sarebbe adattato molto bene all'universo di Star Wars. Poi nel corso della mia carriera Rebel Moon è finito in un cassetto per molto tempo, e ora eccoci qui."

Ricordiamo che Rebel Moon: Parte Uno uscirà il 22 dicembre su Netflix. Zack Snyder ha già promesso l'uscita di una director's cut per adulti per Rebel Moon e per Rebel Moon 2, con i due film che saranno disponibili in due versioni differenti.