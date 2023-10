Rebel Moon, Zack Snyder sul fumetto prequel: le dichiarazioni del regista

È stato annunciato il fumetto prequel di Rebel Moon, e anche Zack Snyder ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo.

Il regista di Justice League ha parlato a CBR del fumetto scritto in collaborazione con Magdalene Visaggio, definendosi emozionato all’idea:

“Sono entusiasta di collaborare con Mags per esplorare la ricca e complessa storia dei fratelli Bloodaxe. In REBEL MOON: HOUSE OF THE BLOODAXE, i fan potranno scoprire le loro motivazioni e la genesi della ribellione.”

Visaggio ha poi approfondito, paragonando REBEL MOON: HOUSE OF THE BLOODAXE a una tragedia Shakesperiana:

“È tutto estremamente personale, una famiglia in conflitto con il suo patriarca che è in conflitto con se stesso nel momento in cui ha bisogno di essere unita. È una storia sul fallimento e sulle conseguenze del fallimento.”

La sinossi del fumetto, che farà da preambolo all’opera in due parti di Zack Snyder, recita:

“Mentre la guerra si profila all'orizzonte sul pianeta Shasu, il leader della famiglia Bloodaxe è combattuto tra l'essere all'altezza dell'eredità dominante del padre e il mantenere la pace. Spetta a lui risolvere i conflitti all'interno di sé stesso e della sua famiglia, prima che l'intero pianeta esploda in una guerra.”

La prima parte del fumetto verrà pubblicata il 10 gennaio 2024, mentre la prima parte della pellicola, dal titolo “Rebel Moon: figlia del fuoco” debutterà su Netflix il 22 Dicembre 2023.

Se invece non lo avete ancora visto, qui potete trovare il trailer ufficiale di Rebel Moon di Zack Snyder.