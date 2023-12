Rebel Moon, Zack Snyder sul finale e il sequel: 'Ci sarà una rivincita'

Il finale di Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco ha ovviamente anticipato la seconda parte della space-opera di Zack Snyder, ovvero Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, che arriverà sempre in esclusiva su Netflix dal prossimo 19 aprile 2024.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Entertainment Weekly, l'autore ha discusso le scene finali di Parte 1 e anticipato nuovi dettagli sul futuro della saga di Rebel Moon: "Non è il cacciatore di taglie dal cuore d'oro che tutti si aspettavano che fosse" ha detto Snyder a proposito di Kai, il contrabbandiere di Charlie Hunnam ispirato ad Han Solo ma che nel finale offre un ribaltamento di quell'archetipo tradendo davvero i suoi amici. "È un vero criminale. A volte riporre la propria fiducia in un ragazzo conosciuto in un bar è una cosa un po’ ingenua da fare. E questo è il bello della qualità sovversiva di Rebel Moon: gioca con ciò che ti aspetti che accadrà."

Al momento non è chiaro quanto sarà esteso il ruolo di Kai in Rebel Moon Snyder Cut, la versione estesa del film con una durata di tre ore che arriverà nel 2024, ma quel che è certo è che Charlie Hunnam non tornerà in Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice. "Eravamo tentati di metterlo sul poster del secondo film, per dire ai suoi tanti fan: 'Certo che sarà dei nostri anche nel sequel!'" ha scherzato Snyder, che però ha confermato che l'Ammiraglio Noble tornerà come villain nel prossimo episodio: "Ci sarà una rivincita!", ha confermato l'autore.

