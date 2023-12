Rebel Moon, Zack Snyder festeggia il successo del film numero 1 al mondo

Dopo aver commentato i portali a forma di vagina che si vedono in Rebel Moon, il regista Zack Snyder è comparso sui social per celebrare il successo mondiale che ha riscontrato il suo nuovo film dopo essere stato distribuito in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Finora il film di fantascienza ha attirato molta attenzione su di sé, sia in negativo che in positivo, e insieme i due fronti hanno apparentemente portato ad enormi numeri di spettatori per Netflix, con il film in cima alle classifiche di streaming per la prima settimana e un totale di 23,9 milioni di visualizzazioni solo nei primi tre giorni. Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, Snyder in queste ore è andato su X per celebrare il successo di Rebel Moon, scrivendo:

"Il film numero 1 al mondiale!!!! Grazie." Nei giorni scorsi, il regista aveva dichiarato: "È stata un'esperienza davvero senza precedenti presentare Rebel Moon al pubblico globale e sono entusiasta che il film sia diventato il numero 1 in tutto il mondo attualmente. Abbiamo senza dubbio i fan più devoti e fedeli in tutto il mondo, i migliori fan che qualsiasi regista possa desiderare, e vederli seguirci in questo nuovo mondo è stata un'esperienza enormemente gratificante per me."

Per altri contenuti guardate la prima foto di Rebel Moon Snyder Cut.