Rebel Moon, Zack Snyder crea un universo cinematografico? 'Ci saranno molti annunci'

Zack Snyder e Netflix non hanno mai fatto mistero di voler puntare su Rebel Moon per costruire un nuovo franchise fantascientifico da distribuire in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand, e secondo una nuova indiscrezione i fan del regista ne sapranno di più nelle prossime settimane.

Il rumor arriva nientemeno che dal famoso My Time to Shine, diventato negli ultimi anni uno degli scooper più accreditati del settore, con un seguito di quasi 120mila followers. Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'insider ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter che Rebel Moon diventerà un universo cinematografico; Shine ha anche avvisato i fan promettendo che "progetti multi saranno annunciati ufficialmente nei prossimi mesi". Tuttavia, rispondendo ai suoi follower, l'insider ha spiegato di non aver sentito niente di più specifico al riguardo, dunque al momento non ci sono indicazioni riguardo alla natura di questi fantomatici 'progetti multipli'.

La notizia comunque non arriva certamente come un fulmine a ciel sereno. Lo stesso Snyder, del resto, in questi giorni ha dichiarato che Rebel Moon diventerà anche una graphic novel e avrà cortometraggi animati, e ha addirittura preannunciato un videogame di Rebel Moon, descritto come un "immenso, intenso e coinvolgente RPG". Ma la stessa Netflix, fin dai tempi dell'annuncio del nuovo film del regista - che sarà diviso in due parti, la prima delle quali uscirà sulla piattaforma a dicembre 2023 - ha messo in conto la possibilità di utilizzare l'universo narrativo fantascientifico creato da Zack Snyder per creare un franchise, con la realizzazione di spin-off vari ed eventuali.

Si tratterebbe del resto della seconda saga targata Snyder-Netflix: la prima è quella di Army of the Dead, composta ad oggi da due film live-action (l'originale Army of the Dead e il prequel Army of Thieves), il sequel già annunciato Planet of the Dead (che sarà diretto da Snyder prossimamente) e il prequel animato Army of the Dead Lost Vegas, che però per stessa ammissione del regista è finito fuori rotta a causa di problemi tecnici legati all'animazione.

Vi terremo aggiornati su entrambi i fronti, dunque se aspettate notizie relative a Rebel Moon e Army of the Dead rimanete sintonizzati.