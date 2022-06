Rebel Moon, Zack Snyder ci mostra il personaggio di Anthony Hopkins!

Il premio Oscar Anthony Hopkins farà parte del cast di Rebel Moon, il nuovo film di Zack Snyder. L'annuncio di ieri specifica che Hopkins presterà la propria voce ad un robot senziente e ora la conferma è arrivata dallo stesso regista su Twitter. Snyder non ha perso tempo e ha mostrato il personaggio che interpreterà.

Sul nostro sito potete dare un primo sguardo a Rebel Moon. Zack Snyder ha ricondiviso la notizia dell'ingresso di Anthony Hopkins nel cast di Rebel Moon con un laconico 'È vero!!!' per suggellare quanto già trapelato da diverse ore e per mostrare l'aspetto del personaggio di Hopkins.



Snyder ha descritto Rebel Moon come 'Man of Steel su Krypton però pompato con gli steroidi più potenti possibili'.

Si preannuncia un film di fantascienza davvero entusiasmante, con Hopkins che fornirà il proprio inconfondibile timbro vocale al robot da battaglia JC1435.



Il cast del film Netflix comprende star del calibro di Ray Fisher, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou e Doona Bae, con Sofia Boutella, Staz Nair, Jena Malone e Sky Yang.



Anthony Hopkins ha recitato in Westworld e non è certamente un novellino del genere sci-fi. Il suo contribuito impreziosisce ulteriormente il nuovo progetto di Zack Snyder.



Hopkins è reduce dal grande successo di The Father, grazie al quale ha ottenuto il premio Oscar al miglior attore.