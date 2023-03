Rebel Moon, Zack Snyder colpisce ancora: già a lavoro su due versioni Snyder Cut!

Secondo le indiscrezioni Zack Snyder sta sviluppando un universo cinematografico con Rebel Moon, ma prima di annunciare nuovi progetti legati al blockbuster fantascientifico di Netflix a quanto pare l'autore è intenzionato a pubblicare ben due diverse Snyder Cut.

A rivelarlo, in una recente intervista promozionale con Slash Film, è stato nientemeno che un membro della troupe di Rebel Moon e Rebel Moon: Parte Due, il recording mixer Andy Koyama, che ha svelato che la produzione sta mixando quattro diverse versioni del film di Zack Snyder. Dal momento che, come saprete, la grande storia di Rebel Moon sarà divisa in due film, significa che ogni capitolo avrà la sua cosiddetta 'Snyder Cut', descritta come una versione R-rated. "Abbiamo appena fatto il primo mix per l'anteprima della prima parte, ed è molto eccitante", ha detto Koyama. "Ci saranno anche versioni estese R-rated di ciascuno dei due film, quindi in pratica dovremo lavorare a quattro diversi film".

Contando anche la Snyder Cut di Justice League, uscita nel 2021, le 'nuove' Snyder Cut di Rebel Moon e Rebel Moon: Parte Due saranno il terzo e il quarto film consecutivo di Snyder nel campo rated-r, con Netflix che nel 2021 ha distribuito anche l'heist zombie movie Army of the Dead. Non è chiaro, al momento, se le versioni 'normali' di Rebel Moon e Rebel Moon: Parte Due saranno ugualmente classificate rated-r quando arriveranno sulla piattaforma di streaming on demand, col primo capitolo atteso per dicembre 2023, né se le Snyder Cut dei due sci-fi saranno distribuite sempre da Netflix o se approderanno anche sul mercato home-video.

