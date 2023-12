Rebel Moon, Zack Snyder anticipa un finale cliffhanger: 'Sarà pazzesco'

Dopo aver discusso le differenze tra Rebel Moon: Parte 1 e Parte 2, il regista Zack Snyder ha avvertito i fan e gli abbonati di Netflix che il primo capitolo della sua nuova epopea fantascientifica si concluderà su un grosso cliffhanger.

In una recente intervista con TotalFilm, Snyder ha anticipato che il 22 dicembre prossimo Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco finirà con un cliffhanger pazzesco, che servirà a preparare il terreno per la seconda parte della storia, Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, in arrivo invece il 19 aprile 2024 sempre in esclusiva su Netflix:

"La verità è che il primo film è un set-up per il secondo", ha scherzato Snyder. "Il finale è un cliffhanger pazzesco che ti catapulta verso La Sfregiatrice: da un punto di vista del tono, sono due film molto diversi. Nella prima parte trascorriamo molto tempo nel villaggio, scopriamo i rapporti tra i personaggi e come funziona il loro mondo, come funziona questo universo. Nella seconda parte ci sarà la guerra vera e propria, e in questo modo quando li vedremo combattere e morire per ciò in cui credono, la loro lotta sarà anche la nostra."

Ricordiamo che, in questi giorni, Zack Snyder ha confermato di essere a lavoro sulla sceneggiatura di Rebel Moon 3, con l'intenzione di realizzare una trilogia.