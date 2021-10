Rebel Moon, Zack Snyder anticipa un cast di volti noti: rivedremo Billy Crudup?

Oggi su Netflix arriva Army of Thieves, film prodotto da Zack Snyder e prequel di Army of the Dead, e in un'intervista promozionale il regista di Watchmen e Justice League ha anticipato alcuni nuovi dettagli su Rebel Moon.

Al momento si sa pochissimo sul film annunciato nel corso dell'estate, eccetto che sarà uno sci-fi di proporzioni epiche prodotto e distribuito da Netflix, piattaforma di streaming on demand con la quale Snyder ha intessuto fortunati rapporti dopo l'addio a Warner Bros. L'autore recentemente ha accennato al fatto che molto presto saranno annunciati gli attori che comporranno il cast di Rebel Moon, ma ora in una nuova intervista concessa a ComicBook ha lasciato intendere che i fan potrebbero rivedere alcuni volti noti del suo cinema, come Billy Crudup.

"Cerco sempre l'opportunità di lavorare con i miei 'soliti sospetti', nei limiti del possibile. Voglio dire, amo i miei ragazzi. Li chiamo sempre, quando posso. E' come una piccola grande famiglia di attori e attrici e, se non sono occupati in altri progetti, è sempre un onore poter tornare a lavorare con loro. Penso a Billy Crudup e a tutti quei ragazzi. Conoscete i loro nomi. Ho avuto l'opportunità di lavorare con persone fantastiche nel corso della mia carriera, e con ogni nuovo film provo a coinvolgerle. Vedremo."

Snyder è noto per la capacità di instaurare rapporti molto stretti con i membri dei suoi cast e della sua troupe, e la specifica menzione del nome di Billy Crudup ha fatto drizzare le antenne ai fan di lunga data: come saprete, l'attore è stato Dottor Manhattan nell'adattamento di Watchmen di Zack Snyder ed è tornato a lavorare col regista per Justice League, nel quale ha interpretato il padre di Barry Allen.

