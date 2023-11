Rebel Moon di Zack Snyder andrà al cinema in 70mm: ma dovrete viaggiare per vederlo

Dopo aver confermato che Rebel Moon e Army of the Dead fanno parte dello stesso universo narrativo, il regista Zack Snyder e Netflix hanno annunciato delle speciali proiezioni al cinema per il nuovo film dell'autore di Watchmen e Justice League.

Tuttavia, anche se siete dei super fan sfegatati di Zack Snyder, vi consigliamo di non entusiasmarvi troppo, dato che definire le proiezioni al cinema di Rebel Moon come esclusive sarebbe un eufemismo: è stato infatti confermato che la piattaforma di streaming on demand Netflix ha fissato una distribuzione a dir poco limitata per il film di Snyder, che non solo avranno luogo per una sola settimana ma che addirittura si terranno in appena quattro città in tutto il mondo, Los Angeles, New York, Toronto e Londra. Le proiezioni si terranno nella settimana prima dell'uscita di Rebel Moon su Netflix (22 dicembre, quindi dal 15 al 21) e saranno nello speciale formato 70mm a Los Angeles all'Egyptian Theatre, a New York al Paris Theatre, a Toronto al TIFF Bell Lightbox e a Londra al Prince Charles Cinema.

Il formato da 70mm rimane molto popolare tra gli appassionati di cinema e le proiezioni di nuovi film in questa modalità sono spesso una sorta di attrazione popolare per le sale cinematografiche che le prevedono. Non sorprende, quindi, che Netflix abbia deciso di puntare sui 70 mm per un film di fantascienza come Rebel Moon.

