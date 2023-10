Rebel Moon sarà vietato ai minori? Ecco il rating del film di Zack Snyder

Sembrano lontani i tempi del DC Extended universe firmato Zack Snyder. I progetti per gli eroi della Justice League del regista di "300" si sono rivelati, a lungo andare, fallimentari, nonostante il vero e proprio amore incondizionato dimostrato dalle schiere di fan con i famigerati hashtag #releasethesnydercut e #restorethesnyderverse.

Se il primo slogan, effettivamente, ha portato alla distribuzione della tanto chiacchierata Zack Snyder’s Justice League (2021), la director’s cut di oltre 4 ore di durata, il secondo finirà per disperdersi, vista la rinnovata gestione del DCU affidata a James Gunn e Peter Safran.

Zack Snyder, tuttavia, per la gioia dei suoi supporter non smette di fare cinema: come ben risaputo, Netflix ha concesso al regista la (quasi) libertà autoriale per la realizzazione in esclusiva streaming di Rebel Moon, un progetto nato dalle ceneri di uno spin-off di Star Wars che non ha mai visto la luce.

In effetti, i primi trailer mostravano un’atmosfera in puro stile Guerre Stellari, ma Snyder ha promesso agli spettatori una propria visione, certamente ispirata ma, pur sempre, originale.

La pellicola, il cui minutaggio iniziale era davvero monstre (ormai uno standard al quale Snyder ci ha abituati), è stata divisa in due parti. Da tempo si vocifera la volontà di Netflix di una versione adatta alla visione del grande pubblico e così sarà.

Rebel Moon Parte 1: Figlia del Fuoco è stato classificato PG-13 dalla Motion Picture Association "per forte violenza, violenza sessuale, immagini cruente, linguaggio, materiale sessuale e nudità parziale".

Il colosso dello streaming, tuttavia, ha aperto le porte alla possibilità del rilascio di una director’s cut di Rebel Moon Rated-R che possa esprimere appieno la volontà dell'autore, proprio come avvenuto per la contrastante Snyder Cut di Justice League.

Zack Snyder aveva definito questo progetto come figlio del proprio "amore per la fantascienza e per le avventure colossali", auspicando la costruzione di un universo attorno alla nuova IP. E chissà se le prossime pellicole targate Snyder-Netflix otterranno un successo tale da garantire lo sviluppo di un vero e proprio universo cinematografico.

Quali sono le vostre speranze e i vostri timori riguardo il dittico di Rebel Moon? Diteci la vostra nei commenti.