Rebel Moon, ufficiale: Zack Snyder sta scrivendo anche Rebel Moon: Parte 3

Morto uno SnyderVerse, se ne fa un altro: dopo le ultime novità riguardanti un possibile Rebel Moon: Parte 3, in queste ore è stato confermato che il regista Zack Snyder è ufficialmente a lavoro su un terzo capitolo del suo nuovo universo narrativo in arrivo in esclusiva su Netflix.

Durante un'intervista con The Hollywood Reporter, Snyder ha confermato che sta attualmente lavorando su Rebel Moon 3, che sarà tecnicamente il secondo capitolo della saga fantascientifica con protagonista Sofia Boutella (dato che il primo Rebel Moon è diviso in due parti): sebbene Netflix non abbia ancora dato il via libera ufficiale al progetto, la luce verde sarà solo questione di formalità tanto che l'autore sta scrivendo la sceneggiatura contemporaneamente ai lavori di post-produzione di Rebel Moon: Parte 2, che uscirà ad aprile 2024.

Cresce dunque il numero di progetti in lavorazione sulla scrivania di Zack Snyder: oltre a Planet of the Dead, sequel di Army of the Dead, il regista è legato anche ad un film animato ambientato nel mondo di Rebel Moon e alla serie televisiva animata Twilight of the Gods, realizzata sempre per Netflix e ispirata alla mitologia norrena. In queste ore l'autore ha anche confermato di aver riacquistato da Warner Bros la sua sceneggiatura originale Blood & Ashes, concepita inizialmente come un sequel di 300 incentrato su Alessandro Magno.

Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del fuoco arriverà su Netflix il 22 dicembre, e sarà seguito da Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice, in arrivo il 19 aprile 2024.