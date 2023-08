Rebel Moon, i titoli italiani di Parte 1 e 2 stravolgono quelli originali o li rispettano?

Come promesso, durante la notte d'apertura della Gamescon 2023 Netflix ha svelato il primo trailer di Rebel Moon, attesissimo kolossal sci-fi scritto e diretto da Zack Snyder, che arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand diviso in due parti.

Il filmato promozionale, della durata monstre di quasi quattro minuti, oltre a catapultare lo spettatore nel nuovo mondo fantascientifico creato dall'autore di Watchmen e Justice League ha anche anticipato la data d'uscita di Rebel Moon: Parte Due, confermando anche i titoli ufficiali della versione originale Rebel Moon - Parte 1: A Child of Fire e Rebel Moon - Parte 2: The Scargiver. Ma quali saranno le versioni italiani di questi due titoli? Ora possiamo svelarvelo.

In queste ore infatti Netflix ci ha comunicato i titoli ufficiali italiani di Rebel Moon e Rebel Moon 2, che nel nostro paese saranno conosciuti rispettivamente come Rebel Moon - Parte Uno: Figlia del Fuoco e Rebel Moon - Parte Due: La Sfregiatrice, un adattamento che dunque rispetta con assoluta fedeltà le versioni in lingua originale senza stravolgere o inventare nulla: in Italia siamo ormai abituati ad adattamenti di titoli inventati di sana pianta rispetto agli originali (giusto, Pirati dei Caraibi?) ma questa volta Netflix ha rispettato in pieno la visione di Zack Snyder senza cambiare neppure una virgola.

Rebel Moon - Parte Uno: Figlia del Fuoco arriverà il 22 dicembre prossimo, mentre Rebel Moon - Parte Due: La Sfregiatrice debutterà su Netflix a partire dal 19 aprile 2024.