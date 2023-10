Rebel Moon, svelata la durata del film di Zack Snyder: la director's cut oltre le 3 ore?

In passato ci avete domandato quanto durerà Rebel Moon di Zack Snyder, e dopo mille teorie elaborate in base agli standard del regista abbiamo finalmente una risposta ufficiale per voi.

In queste ore, infatti, Tudum, il sito 'filiale' ufficiale di Netflix, ha confermato che Rebel Moon: Parte 1 avrà una durata di 2 ore e 13 minuti: questa preziosa informazione, che vale per la versione 'liscia' della prima parte dello sci-fi di Zack Snyder, vale a dire quella tagliata per un pubblico PG-13, indirettamente rivela anche la durata della Snyder Cut di Rebel Moon: Parte Uno, la versione director's cut con scene aggiuntive e una classifica rated-r.

Questo perché, in precedenza, la moglie del regista e produttrice Deborah Snyder aveva anticipato che la versione vietata ai minori di Rebel Moon: Parte Uno sarebbe durata circa 45 minuti in più rispetto alla versione standard del film, con lo stesso Snyder che aveva aggiunto che le director's cut delle due parti di Rebel Moon sarebbero durate 'più o meno un'ora in più'. Ciò vuol dire che Rebel Moon: Parte Uno - director's cut avrà una durata di 3 ore o più.

Vi ricordiamo che Rebel Moon: Parte Uno - Figlia del fuoco arriverà in esclusiva su Netflix a partire dal prossimo 22 dicembre, con Rebel Moon: Parte Due - La Sfregiatrice che invece uscirà il 19 aprile 2024. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Rebel Moon: Parte Uno.