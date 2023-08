Rebel Moon sarà suddiviso in capitoli: ecco tutti i titoli!

I fan di Zack Snyder sono in trepida attesa del nuovo film del regista di Justice League, Rebel Moon. E se Fast X e Mission: Impossible Dead Reckoning sono stati divisi in due parti, per il film di Snyder si è scelta una strada differente. Rebel Moon sarà suddiviso in due capitoli, ognuno con un titolo differente.

Il primo trailer del film, come annunciato da Snyder, debutterà alla Gamescom, e soltanto allora arriverà la conferma ufficiale. Tuttavia, pare che la prima parte si chiamerà A Child of Fire mentre la seconda parte dovrebbe intitolarsi The Scargiver.

Il film dovrebbe uscire quindi in due blocchi, ma si attendono conferme sulle tempistiche. In Rebel Moon una colonia ai confini della galassia si trova minacciata dalle truppe del malvagio Balisarius. A quel punto si decide di inviare una donna dal misterioso passato per cercare guerrieri dai pianeti circostanti per aiutarli a prendere posizione contro questa terribile minaccia.



Ma di cosa parla Rebel Moon di Zack Snyder? Lo potete scoprire sul nostro sito, sul quale potete trovare tutte le anticipazioni del prossimo ambizioso progetto del regista.

Nel cast del film ci saranno Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Ray Fisher, il premio Oscar Anthony Hopkins, Charlotte Maggi, Ed Skrein, Jena Malone e Djimon Hounsou.

Su Everyeye trovate anche il poster ufficiale di Rebel Moon, i Sette Samurai del regista di Watchmen Zack Snyder.