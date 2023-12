Rebel Moon e Star Wars sono ispirati alla stessa fonte, ma non quella a cui state pensando

Zack Snyder e George Lucas sono due nomi da qualche tempo accostati con insistenza, soprattutto dopo l'uscita di Rebel Moon, un film che parrebbe avere le medesime ispirazioni di Star Wars. Le fonti che appartengono ai due franchise sono state di recente analizzate, convergendo nei nomi di Joseph Campbell e Akira Kurosawa.

Così come George Lucas utilizzò ai tempi della scrittura di Star Wars dei libri scritti dallo studioso Joseph Campbell, sembra che anche Zack Snyder abbia utilizzato saggi come The Power of Myth e The Hero With a Thousand Faces. Campbell è un professore e studioso, storico delle religioni, che ha legato tutta la propria carriera allo studio dei miti. L'idea di lavorare sugli archetipi mitologici è stata alla base della preparazione di Star Wars, tanto quanto per il Rebel Moon di Zack Snyder.

Ma non solo. Già da tempo si sapeva che Rebel Moon fosse ispirato a I Sette Samurai di Akira Kurosawa, un lungometraggio che ha dato ispirazione anche a George Lucas per il suo Star Wars. Nonostante appartengano a due generazioni e stili cinematografici differenti, i due filmmaker sono quindi accostabili in questo frangente, perché lo stesso Snyder ha voluto utilizzare le fonti del creatore di Star Wars per dare solidità all'universo narrativo di Rebel Moon.



Ricordiamo che il film è da poco uscito su Netflix con la sua prima parte:sulla piattaforma streaming, Rebel Moon sta ottenendo ottimi risultati e ad aprile sarà disponibile la seconda parte del lungometraggio, ma sono già in programma anche spin-off e ulteriori espansioni dell'universo narrativo.