Rebel Moon, star Marvel loda 'l'infaticabile etica del lavoro' del regista Zack Snyder

A quanto pare Zack Snyder non ha fatto colpo solo su Cleopatra Coleman durante le riprese del suo nuovo film Rebel Moon, dato che anche una famosa star del Marvel Cinematic Universe ha lodato il suo comportamento instancabile sul set.

Stiamo parlando di Corey Stoll, recentemente apparso in Ant-Man and the Wasp: Quantumania a diversi anni dall'esordio nel mondo Marvel con il primo Ant-Man, e che parlando con Collider per un'intervista promozionale ha avuto modo di svelare qualche dettaglio sulla produzione dell'epopea fantascientifica di Snyder Rebel Moon, in arrivo a dicembre su Netflix.

Stoll ha spiegato che l'intero cast del film sarebbe stato disposto ad 'andare in capo al mondo per Zack', che ha conquistato tutti quanti grazie alla sua infaticabile etica del lavoro e l'entusiasmo sul set: "È stato letteralmente in trincea con tutti quanti noi. Non appena arrivi sul suo set, vieni colpito dalla sensazione che tutti i presenti, tutto il cast e ogni singolo membro della troupe, sarebbe disposto a seguirlo in capo al mondo: lo vedi coperto di polvere, mentre la temperatura nel deserto tocca i 44 gradi, e lui è lì che lavora come un pazzo e sempre col sorriso sulla faccia. Per un attore è una cosa fantastica, perché il suo entusiasmo di contagia: è davvero una gioia vedere qualcuno lavorare a questi livelli, su questi progetti così ambiziosi, e farlo con questo eterno senso di giocosità e divertimento."

Per altre letture, ecco i primi dettagli su Rebel Moon 2 condivisi da Netflix.