Rebel Moon, una star del cast esalta Zack Snyder: 'Ha rivoluzionato il cinema'

Con le riprese di Rebel Moon iniziate da qualche settimana, un membro dell'imponente cast del nuovo blockbuster di Zack Snyder ha lodato l'autore di Watchmen, 300 e Justice League definendolo 'rivoluzionario'.

Si tratta di Alfonso Herrera, che i fan di Netflix potrebbero conoscere per il suo ruolo nell'acclamata serie televisiva Ozark. In un'intervista con The Hollywood Reporter, l'attore ha dichiarato: "Ebbene, è semplicemente un regista che ha rivoluzionato il cinema. Ha realizzato importanti progetti per l'industria che sono diventati famosi in tutto il mondo. Voglio dire, chi non ha visto i film di Zack Snyder? Chi non è stato entusiasta di andare al cinema per vedere un film di Zack Snyder? Oggi è un vero e proprio riferimento culturale, quindi sono molto entusiasta di poter condividere un set con lui e di lavorare con lui e con la sua squadra. Ho sentito dire da tutti che è un regista a cui piacere divertirsi sul set, e lui stesso è molto chiaro al riguardo: vuole davvero che le persone si godano il processo creativo. Questo è il suo obiettivo principale e la prima volta che ci ho parlato lo ha chiarito fin da subito. Ha un'energia incredibile."

Ricordiamo che Rebel Moon sarà diviso in due parti e includerà un cast imponente: Sofia Boutella avrà il ruolo principale, e insieme a lei ci saranno anche Charlie Hunnam, Ray Fisher, Djimon Honsou, Rupert Friend, Jena Malone e Corey Stoll. Inoltre, Zack Snyder sarà anche direttore della fotografia di Rebel Moon, un ruolo che ha già ricoperto nel suo precedente film netflixiano, Army of the Dead, recente vincitore del primo Oscar del pubblico.

Rebel Moon non ha ancora una data d'uscita stabilita, quindi continuate a seguirci.