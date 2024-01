Rebel Moon: il nuovo spot Liquid Death è diretto da Eli Snyder, figlio di Zack Snyder

In attesa di capire quando uscirà la Snyder Cut di Rebel Moon: Parte 1, il franchise fantascientifico creato da Zack Snyder per Netflix cresce con un nuovo video ufficiale realizzato in collaborazione con l'azienda Liquid Death.

Il produttore di alcune delle acque in lattina più popolari sul mercato ha svelato in queste ore un nuovo spot pubblicitario pensato come un vero annuncio ufficiale del Mondo Madre, l'impero galattico al centro del franchise di Rebel Moon: una curiosità è che lo spot, che potete vedere all'interno dell'articolo, è stato diretto dal figlio di Zack Snyder, Eli Snyder. Per il giovane alle prime armi lo spot non rappresenta il debutto vero e proprio nell saga Netflix, dato che ha già lavorato alla produzione del primo film in qualità di regista della seconda unità.

"La satira di una campagna pubblicitaria apertamente operaia ci ha permesso di fondere il mondo di Rebel Moon con la distinta identità del marchio di Liquid Death. Sfruttare gli ambienti reali utilizzati nel film ci ha permesso di massimizzare l'ironia dei soldati dell'Imperium che celebrano una 'dura giornata di lavoro' con una lattina ghiacciata di Liquid Death", ha detto Eli Snyder in un comunicato.

Nel frattempo, il regista Zack Snyder ha anticipato cosa i fan possono aspettarsi da Rebel Moon: Parte 2, in uscita su Netflix il 19 aprile prossimo.