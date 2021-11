Rebel Moon, Sofia Boutella protagonista del nuovo film Netflix di Zack Snyder

Zack Snyder ha scelto la protagonista del suo prossimo film: Sofia Boutella sarà la star di Rebel Moon, la nuova pellicola nata dalla collaborazione di Snyder con la piattaforma streaming Netflix.

Lo Star Wars di Zack Snyder Rebel Moon, ha trovato la sua protagonista.

Il regista di Justice League e Army of the Dead ha scelto Sofia Boutella (Kingsman - Secret Service, Star Trek: Beyond) come interprete principale del film diretto, prodotto e scritto da lui stesso (assieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad) per Netflix. Tra gli altri produttori troviamo Deborah Snyder, Wesley Coller, Sarah Bowman e Eric Neman.

"Quando una pacifica colonia ai confini della galassia viene minacciata dall'esercito del tirannico sovrano Balisarius, affidano a una giovane donna dal misterioso passato il compito di reclutare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli nella resistenza" si legge nella logline ufficiale di Rebel Moon fornita dalla piattaforma streaming.

Rebel Moon è un progetto che Snyder ha in mente da anni, e si spera sarà un successo per Netflix come lo è stato Army of the Dead, tuttora il lungometraggio più visto dagli abbonati al servizio. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni al riguardo, ma la speranza è quella di partire con le riprese già nel 2022.