Rebel Moon, Sofia Boutella distrutta dalle critiche: 'Difenderò per sempre questi film'

Com'è spesso capitato in passato con il cinema di Zack Snyder, la stampa ha rigettato Rebel Moon in maniera quasi unanime, una cosa che però non ha scalfito la protagonista Sofia Boutella.

Dopo averla vista nella prima foto di Rebel Moon 2, l'attrice in una nuova intervista promozionale è tornata a parlare della saga fantascientifica dell'autore di 300 e Watchmen, rivelando che la stroncatura da parte della critica è stata un duro colpo da subire, al quale però risponderà sempre schierandosi dalla parte di Zack Snyder e a difesa del film:

"Ho sempre pensato di essere completamente pronta per affrontare le difficoltà della vita, ma devo ammettere che quando ho letto i giudizio della critica contro Rebel Moon ci sono rimasta davvero male. Voglio essere semplicemente onesta al riguardo. Da protagonista, mi sento in dovere di parlare a nome di tutte le persone che hanno messo il cuore in questo progetto, che hanno lavorato duramente per realizzare questi film. È difficile immaginare che un film venga demolito in questa misura, ma sono molta orgogliosa di averne fatto parte: Rebel Moon è una parte molto importante della mia vita e lo difenderò per sempre”.

Rebel Moon 2 uscirà il 19 aprile 2024 in esclusiva su Netflix. Nel frattempo, Zack Snyder ha anticipato che la Snyder Cut di Rebel Moon durerà 6 ore, con le due parti che usciranno in streaming lo stesso giorno, probabilmente nel corso dell'estate 2024.