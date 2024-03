Rebel Moon, la Snyder Cut uscirà in estate! La conferma del regista

Il lupo, si sa, perde il pelo ma non il vizio: Zack Snyder ha evidentemente tanta voglia di dar credito al vecchio adagio dal momento in cui, dopo l'ormai leggendaria (per un motivo o per un altro) Snyder Cut di Justice League, sembra pronto a ripetere l'operazione su Netflix con il suo Rebel Moon.

Mentre l'ultima foto di Rebel Moon - Parte 2 ci prepara all'uscita della seconda parte del film su Netflix, il buon Zack si proietta infatti già al futuro prossimo: al regista di Watchmen, si sa, piacciono i prodotti colossali tanto nell'impatto visivo quanto nella durata, per cui eccoci pronti ad accogliere quella che dovrebbe essere una versione integrale e ovviamente mastodontica della sua ultima opera destinata a unire le due parti.

"Non abbiamo ancora una data d'uscita, ma dovrebbe essere in estate. [...] Penso sarà interessante da vedere perché dureranno entrambi circa più un'ora in più della versione originale, oltre al PG-13 naturalmente. Quindi sarà bello vedere queste 6 ore tutte in una volta" sono state le parole dell'autore di 300. Insomma, il nostro Zack è pronto a colpire ancora una volta: e voi, pensate di dedicare a Rebel Moon una maratona o preferite aspettare l'uscita della Parte 2 per decidere? Fatecelo sapere nei commenti!