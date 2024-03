Rebel Moon, la Snyder Cut sarà una sola e durerà 6 ore? Le parole di Zack Snyder

La Snyder Cut di Rebel Moon è tornata a far parlare di sé in queste ore, con il regista Zack Snyder che potrebbe aver rivelato una mossa sorprendente per l'uscita dell'edizione integrale e vietata ai minori della sua nuova saga fantascientifica prodotta e distribuita da Netflix.

Considerato che Rebel Moon: Parte 2 uscirà il 19 aprile in versione PG-13 da due ore, infatti, in passato avevamo ipotizzato una doppia uscita per la Snyder Cut, una durante i mesi estivi per la Snyder Cut di Parte 1 e un'altra per l'autunno/inverno per la Snyder Cut di Parte 2, una mossa che avrebbe permesso alla piattaforma di streaming on demand di offrire ai suoi abbonati nuovi contenuti firmati Zack Snyder ogni quattro mesi per un anno intero (considerando l'uscita della versione PG-13 di Rebel Moon: Parte 1, arrivato lo scorso dicembre su Netflix). Tuttavia, stando a quanto rivelato da Zack Snyder la Rebel Moon di Rebel Moon potrebbe essere un solo film da 6 ore, che uscirà in un colpo solo durante l'estate.

In una nuova intervista con I Minutemen pubblicata su YouTube, infatti, Snyder ha anticipato: "Probabilmente le Snyder Cut di Rebel Moon e Rebel Moon 2 usciranno lo stesso giorno su Netflix, insieme. Non abbiamo ancora una data, ma penso che sarà in estate. Entrambi i volumi durano un'ora in più rispetto alle loro versioni PG-13, quindi sarà bello poter vedere tutte le sei ore della versione rated-r insieme. Credo che sarà un’esperienza più coinvolgente. Mi interessa conoscere la reazione delle persone a questa versione: è un film molto per adulti, e molto vietato ai minori”.

