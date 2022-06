Rebel Moon: primo sguardo allo sci-fi di Zack Snyder, fra Star Wars e Kurosawa

Fin dal suo annuncio e alle dichiarazioni di Zack Snyder sulle sue ispirazioni da Star Wars di George Lucas e dal cinema di Akira Kurosawa, c'era attesa per Rebel Moon, progetto Netflix già diviso in due parti e forse destinato a un vero e proprio franchise. La Geeked Week ci mostra un primo sguardo in video al film.

Al secondo giorno della Geeked Week, evento Netflix che sta regalando e continuerà a regalarci una quantità infinita di materiale promozionale per tutte le prossime uscite, Zack Snyder si mostra con la sua nuova, gigantesca epopea fantascientifica in cui sta investendo tutto sé stesso. Di recente scoperta, infatti, che Zack Snyder curerà sì la regia ma anche la fotografia di Rebel Moon. Nel frattempo, il film ha assistito a un grosso recasting e new entry da parte di Netflix. Ma andiamo nel vivo di questo progetto che Snyder promette come uno dei suoi più personali, almeno per ciò che l’ha influenzato nel corso del suo itinerario di spettatore.

Rebel Moon arriva sulla scia di Army of the Dead, che non solo è stato un grande successo commerciale per Netflix e Syder, ma ha anche generato il proprio mini-franchise. Questo nuovo film invece sarà ambientato in una pacifica colonia ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico Reggente Balisarius. La colonia decide quindi di mandare una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione contro il Tiranno. È possibile che sia proprio la protagonista in questione – o forse una delle creature cui dovrà opporsi – quella che vediamo in questo makeup test che trovate in calce all’articolo.

Zack Snyder lo descrive così: "Questo film sono io che sono cresciuto come un fan di Akira Kurosawa, un fan di Star Wars. È il mio amore per la fantascienza e per un'avventura gigantesca. La mia speranza è che anche questa diventi un'enorme IP e un universo che possa essere costruito". Voi che ne pensate? Questo primo look fa ben sperare o rischia di diventare un nuovo Zack Snyder dall’estetica troppo particolare, per conquistare tutto il grande pubblico? Ditecelo nei commenti!