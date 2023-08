Rebel Moon, i sette samurai di Zack Snyder uniti nel nuovo poster ufficiale

In attesa del primo trailer di Rebel Moon, che uscirà martedì prossimo in occasione della Gamescon, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato un nuovo poster ufficiale per l'attesissimo blockbuster di Zack Snyder, in arrivo in esclusiva sul servizio dal 22 dicembre prossimo.

Oltre a confermare la data d'uscita prevista da Netflix, il nuovo poster di Rebel Moon schiera anche i 'sette samurai' di Zack Snyder: con una storia espressamente ispirata a quella del film di Akira Kurosawa, la locandina disponibile in calce all'articolo mostra la protagonista del film Sofia Boutella nei panni di Kora, la guerriera al centro della trama che sarà inviata nei pianeti vicini per radunare un manipolo di eroi che possa difendere la galassia dall'arrivo dell'esercito di un violento tiranno conquistatore, e insieme a lei anche i suoi nuovi alleati - in ordine sparso Charlie Hunnam nei panni di Kai, Djimon Hounsou nel ruolo del generale Titus, Staz Nair nel ruolo di Tarak, Michiel Huisman in quello di Gunnar, Doona Bae in quello di Nemesis e infine Jimmy, un robot secolare la cui voce sarà quella di Anthony Hopkins.

Rebel Moon, lo ricordiamo, uscirà il 22 dicembre 2023 in esclusiva su Netflix, con Rebel Moon: Parte Due già girato e in arrivo nel corso del 2024. L'appuntamento col primo trailer ufficiale è fissato per martedì 22 agosto, quindi restate sintonizzati.

Per ulteriori contenuti, recuperare il primo teaser di Rebel Moon pubblicato in occasione di TUDUM.