Rebel Moon stava per diventare una serie tv: lo ha salvato la Snyder Cut di Justice League

Il nuovo film di Zack Snyder Rebel Moon, che arriverà su Netflix diviso in due parti e darà il via ad un nuovo universo narrativo, originariamente era stato scelto dalla piattaforma di streaming on demand sotto forma di serie tv.

Le origini del progetto in casa Netflix risalgono al 2017, quando la versione di Justice League di Joss Whedon aveva appena raggiunto i cinema. "Zack veniva dalla peggiore esperienza professionale della sua vita", ha dichiarato il produttore Eric Newman ai microfoni di SFX per il nuovo numero della famosa rivista. Newman, che aveva prodotto il remake di Dawn of the Dead di Zack Snyder e oggi è co-produttore di Rebel Moon, ha aggiunto che il regista non era sicuro di voler tornare a lavorare in ambito cinematografico.

"Sapevo cosa avevo realizzato con il Justice League, ma nessuno aveva visto quel film: non esisteva per il mondo" ha dichiarato Snyder. "Justice League dura quattro ore, quindi l'idea di realizzare uno show televisivo di otto ore non mi sembrava un grosso problema. Sentivo di poter dirigere tutti gli otto episodi e realizzare una sorta di House of the Dragon nello spazio. L'idea di Netflix era di avere un Game of Thrones nello spazio. Era una proposta abbastanza, e dopo Justice League mi aveva attratto sul serio. Alla fine però abbiamo ritenuto che, per la qualità del progetto, che è molto ambizioso, sarebbe stato meglio un film." Per Newman, il successo della Snyder Cut di Justice League ha spinto il regista "a sentirsi di nuovo a suo agio nel formato cinematografico"

Deborah Snyder, moglie del regista e produttrice, ha detto: "Magari in futuro potranno esserci delle serie tv ambientate nel mondo di Rebel Moon, ma poiché si tratta di un universo narrativo nuovo di zecca, il cinema e il film era la migliore possibilità per ottenere i soldi di cui avevamo bisogno dal punto di vista del budget".

Rebel Moon 1 uscirà il 22 dicembre, seguito da Rebel Moon 2 in arrivi il 19 aprile 2024.