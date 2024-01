Rebel Moon sbalzato fuori dalla top10 di Netflix da...Justice League di Joss Whedon

Gli ottimi numeri di Rebel Moon di Zack Snyder dopo il boom iniziale stanno rallentando, e in queste ore sulla versione nord-americana di Netflix il film è uscito per la prima volta dalla top10 a causa di, beh, Justice League di Joss Whedon.

Il film di Zack Snyder è ancora primo nella classifica globale, ma nella classifica giornaliera di Netflix USA ha dovuto abbandonare (chissà se momentaneamente o definitivamente) la top10 dopo essere stato soppiantato da una corposa infornata di titoli Warner Bros al debutto sulla piattaforma: come segnalato nelle scorse settimane, infatti, Warner Bros. Discovery ha iniziato a concedere in licenza alcuni dei suoi maggiori successi ad altri servizi di streaming, e questa nuova partnership ha visto diversi nuovi film arrivare per la prima volta su Netflix, cosa che ovviamente ha scatenato la curiosità degli utenti abbonati.

La classifica ufficiale dei 10 film più visti su Netflix USA nella giornata di mercoledì 3 gennaio 2024 presenta ben cinque diversi film targati Warner Bros., tutti aggiunti nelle ore precedenti: al primo posto troviamo The Equalizer 3 di Sony (altra major che ha un accordo di lunga data con Netflix) ma tra gli altri titoli compaiono il primo Aquaman, Meg 2: The Trench, Elvis, Those Who Wish Me Dead e proprio Justice League di Joss Whedon, che chiude la top10: si tratta della versione cinematografica del film, quella rimaneggiata dalla Warner Bros e dal regista di Avengers dopo l'abbandono di Zack Snyder, e che negli anni è stata soppiantata dalla famosa Snyder Cut di Justice League.

