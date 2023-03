Rebel Moon, la saga di Zack Snyder su Netflix si espande: 'Graphic Novel e cortometraggi'

Dopo aver annunciato il videogame di Rebel Moon, il regista Zack Snyder ha parlato anche di nuovi progetti extra-film in arrivo per ampliare la sua nuova saga realizzata in esclusiva per Netflix.

Durante una recente intervista con The Nerd Queens, infatti, l'autore ha avuto la possibilità di commentare il futuro del franchise di Rebel Moon, anticipando che la fiducia di Netflix nei suoi confronti andrà molto oltre il grande e il piccolo schermo: a quanto pare, infatti, la saga di Rebel Moon si amplierà anche con graphic novel e cortometraggi: "Stiamo preparando una graphic novel per Rebel Moon, penso che faremo anche un cortometraggio animato. Faremo un sacco di altre cose che sono semplicemente folli, è tutto in lavorazione."

Ricordiamo che per Rebel Moon è già stata confermata la Parte Due, con Netflix che ha definito il film di Snyder 'troppo grande e ambizioso per un solo film'. In sostanza, il progetto è una rivisitazione del mondo di Star Wars più strettamente legata alle origini e alle ispirazioni originali della saga di George Lucas, con diversi elementi ripresi da I sette samurai di Akira Kurosawa: il film infatti nasce proprio come titolo ambientato nell'universo di Guerre Stellari che Snyder, nei primi anni 2000, presentò alla Lucasfilm prima del passaggio della società in casa Disney, e da allora è stato rielaborato per raccontare una storia ambientata in un universo narrativo totalmente originale.

