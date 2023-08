Rebel Moon è un remake di Star Wars? Spieghiamo il legame tra Zack Snyder e la saga Disney

Rebel Moon è un remake di Star Wars? Se avete già visto il primo trailer di Rebel Moon: Parte Uno - Figlia del Fuoco vi sarete certamente accorti delle tante similitudini più o meno evidenti tra il film di Zack Snyder e la saga di George Lucas, ma qual è il collegamento tra le due opere?

Ebbene, possiamo confermarvi che no, Rebel Moon non è un remake di Star Wars, ma allo stesso tempo tranquilli perché non state impazzendo e le similitudini che avete certamente notato non sono frutto della vostra immaginazione: il collegamento tra le due opere esiste davvero, e addirittura ha origine quasi venti anni fa.

Questo perché, all'incirca negli anni immediatamente successivi al successo del remake di Dawn of the Dead e dell'adattamento di 300 ma prima di iniziare a lavorare al suo film di Watchmen, Snyder partorì le idee iniziali di Rebel Moon per un film spin-off di Star Wars: il regista propose il progetto alla Lucasfilm come un capitolo della saga ambientato nell'universo creato da George Lucas ma completamente slegato dalle avventure della famiglia Skywalker. La genesi di questo film risale addirittura agli anni in cui Snyder frequentava ancora la scuola di cinema, quando per un compito in classe propose al suo professore un trattamento per 'un remake di Quella sporca dozzina ma nello spazio'. Quando il regista, anni dopo, si incontrò con Lucasfilm per discutere della possibilità di realizzare 'Rebel Moon' (che all'epoca, ovviamente, aveva un titolo diverso), il film si era già evoluto in qualcosa di più vicino alle atmosfere de I Sette Samurai di Akira Kurosawa, l'autore giapponese i cui film (come La fortezza nascosta) avevano originariamente ispirato George Lucas nella creazione di Star Wars: Una nuova speranza.

Tuttavia il progetto di Snyder venne definitivamente abbandonato quando Lucasfilm fu comprata dalla Disney e la Disney iniziò a sviluppare i suoi nuovi film di Star Wars e il regista passò in pianta stabile alla Warner Bros prima per Watchmen e poi per Sucker Punch e poi per i film del DCEU. Da allora comunque Zack Snyder non ha mai smesso di lavorare a Rebel Moon, rendendolo un film autonomo e totalmente slegato da Star Wars, e dopo il successo ottenuto con Army of the Dead su Netflix ha deciso di proporre il progetto alla piattaforma di streaming on demand, che a sua volta è stata ben felice di finanziarlo per poterlo distribuire in esclusiva.

In una recente intervista, comunque, Zack Snyder ha ammesso che le influenze di Star Wars su Rebel Moon sono innegabili, dichiarando però che a differenza dei film di George Lucas prima e della Disney poi Rebel Moon avrà sesso violenza e parolacce e in generale presenterà una space opera fantasy molto più 'per adulti'.

Rebel Moon: Parte Uno - Figlia del Fuoco uscirà il 22 dicembre, Rebel Moon: Parte Due - La Sfregiatrice arriverà il 19 aprile 2024.