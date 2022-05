Rebel Moon, un recast e tre nuovi ingressi nel film Netflix di Zack Snyder

Nuovi ingressi e un recast per Rebel Moon, il prossimo film Netflix targato Zack Snyder, che vedrà adesso nel suo ensemble anche Ed Skrein, Cleopatra Coleman, Fra Fee e Rhian Rees.

Rebel Moon continua a popolarsi di star.

Il regista Zack Snyder chiama all'appello quattro nuovi volti che vedremo nello sci-fi prodotto da Netflix, e per uno di questi si tratta di un recast.

L'attore di Deapool Ed Skrein subentrerà infatti a Rupert Fiend nei panni dell'antagonista principale. Precedentemente annunciato come una delle star della pellicola, Fiend ha dovuto abbandonare il progetto a causa di conflitti di calendario.

A lui si aggiungeranno l'attore di Hawkeye Fra Fee, Rhian Rees di Halloween, e Cleopatra Coleman di Dopesick, mentre erano già stati annunciati, oltre alla protagonista Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Djimon Hounsou, Cary Elwes, Ray Fisher, Stuart Martin, Corey Stoll, Alfonso Herrera e Doona Bae.

"Nel momento in cui una pacifica colonia ai confini della galassia si ritrova a essere minacciata dall'esercito del sovrano tiranno Balisarius, una giovane donna dal misterioso passato ottiene il compito di reclutare guerrieri dai pianeti confinanti per aiutarli nella resistenza" si legge nella sinossi della pellicola che, come annunciato, sarà divisa in due parti, e le cui riprese sono già partite.