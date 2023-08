Rebel Moon, ecco quando uscirà il trailer! L'annuncio di Zack Snyder

In un nuovo post pubblicato su Twitter, Zack Snyder ci aggiorna sull'uscita del trailer di Rebel Moon, in arrivo su Netflix il prossimo 22 dicembre 2023. "Siamo ai ritocchi finali" scrive il regista (che è anche sceneggiatore). "Il teaser trailer di Rebel Moon farà il suo debutto in live al Gamescon. Ci vediamo il 22 agosto".

Gamescon, che è considerato "il più grande evento al mondo per computer e videogiochi", ma anche "la piattaforma di business leader in Europa riguardo l'industria dei videogiochi", si tiene ogni anno a Colonia, nella Renania Settentrionale-Vestfalia in Germania. Il momento migliore per rivelare la serie prodotta da The Stone Quarry e Grand Electric!

Rebel Moon, invece – anche noto come Rebel Moon Part 1 –, è un film diretto da Zack Syder: stando alla sinossi ufficiale, racconta la storia di Kora, un ex membro dell'Imperium interpretato da Sofia Butella. In un mondo corrotto da Mother World, Kora vuole reclutare i guerreri da tutta la galassia per fronteggiare l'Imperium e riportare l'equilibrio nella galassia.

Nel cast, oltre a Boutella, figurano anche Djimon Hounsou (generale Titus), Charlie Hunnam (Kai, un pilota di astronavi) e Michiel Huisman (Gunnar, un contadico che decide di combattere). Ad aver composto la colonna sonora è Tom Holkenborg, che ha già lavorato per Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, Army of the Dead e 300 - L'alba di un impero. Inoltre, non mancheranno i riferimenti culturali meno fantascientifici: Rebel Moon è ispirato da Excalibur e Conan il Barbaro.

Non ci resta che attendere il 22 agosto 2023 per avere un primo sguardo sul prossimo lavoro di Snyder!