Rebel Moon, quando uscirà Rebel Moon 2? Zack Snyder: 'L'attesa sarà molto breve'

Oltre ad aver confermato ufficialmente l'esistenza di versioni 'Snyder Cut' per Rebel Moon e Rebel Moon: Parte Due, nel corso di una nuova intervista promozionale il regista Zack Snyder ha spalancato le porte sul nuovo franchise creato per Netflix.

Parlando in esclusiva con Vanity Fair per un lungo pezzo dal dietro le quinte del suo nuovo film, Zack Snyder ha promesso che Rebel Moon: Parte Due arriverà a stretto giro rispetto al primo episodio, previsto per l'uscita su Netflix dal 22 dicembre prossimo. Questo perché, secondo l'autore, lo streaming permette di essere molto più flessibili dal punto di vista della distribuzione di quanto possa fare la sala cinematografica:

"Non ci vorrà molto, l'attesa per il sequel non sarà lunga" ha confermato il regista. "Netflix può fare cose che uno studio tradizionale non può fare per quanto riguarda l'uscita dei film e le finestre temporali che separano i vari capitoli di una storia". Va notato che i due film sono stagi girati contemporaneamente, e anche se Snyder non ha fornito una stima per la finestra di lancio del sequel, ricordiamo che Army of the Dead e Army of Thieves, due film dell'altro franchise Netflix creato da Snyder, sono usciti a soli cinque mesi di distanza l'uno dall'altro.

In attesa di un primo trailer ufficiale, ecco il first look di Rebel Moon pubblicato da Netflix qualche mese fa.