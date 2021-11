Rebel Moon: quando uscirà il nuovo film di Zack Snyder per Netflix? Parliamone

Dopo aver annunciato ufficialmente che Sofia Boutella sarà protagonista di Rebel Moon, in queste ore sono emerse nuove informazioni sull'attesissimo titanico progetto sci-fi scritto e diretto da Zack Snyder.

Stando a quanto riportato da Production Weekly, Rebel Moon inizierà le riprese l'1 marzo 2022 e andrà avanti fino al 31 agosto 2022. La produzione avrà luogo nella contea di Inyo, in California, e tenendo a mente queste tempistiche e aggiungendo quelle della post-produzione (e mettendo in conto una gran mole di lavoro per il reparto VFX) è facilmente ipotizzabile che Rebel Moon sarà distribuito nel corso del 2023.

Secondo le informazioni note, Rebel Moon nasce da un'idea che Snyder aveva proposto alla Lucasfilm circa dieci anni fa per un film di Star Wars. Tuttavia, il progetto si perse inevitabilmente nella confusione sorta nel 2012 con l'acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney, e il regista ha successivamente rielaborato il suo soggetto per slegarlo da Star Wars e ambientarlo nella sua personale 'galassia lontana lontana'. Snyder dirigerà e produrrà Rebel Moon a partire da una sceneggiatura originale co-scritta con Shay Hatten e Kurt Johnstad, già suoi collaboratori per Army of the Dead e 300.

In base alle informazioni note, Rebel Moon sarà come il prologo di Man of Steel ma sotto steroidi, e racconterà la storia (ispirata a I sette samurai di Akira Kurosawa) di una giovane donna (Sofia Boutella) che deve lasciare la sua remota colonia spaziale per visitare i pianeti vicini allo scopo di reclutare dei guerrieri per combattere un signore della guerra intergalattico.