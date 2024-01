Rebel Moon, quando esce la Snyder Cut? Lo svela Zack Snyder

A qualche giorno dalla pubblicazione della prima foto della Snyder Cut di Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco, il regista Zack Snyder ha svelato quando la versione integrale e vietata ai minori del suo film più recente uscirà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.

In precedenza, considerato che Rebel Moon: Parte 2 uscirà il 19 aprile prossimo, su Everyeye avevamo ipotizzato una distribuzione tra la primavera e l'estate per Rebel Moon Snyder Cut, con un'uscita della Snyder Cut di Rebel Moon: Parte 2 tra l'autunno e l'inverno, una strategia (abbastanza discussa e controversa) che avrebbe permesso a Netflix di avere 'quattro nuovi film' di Zack Snyder ogni tre mesi circa per un anno intero: e forse ci abbiamo visto giusto, perché durante l'ultima puntata del podcast DGA Director's Cut, nel quale ha interagito con il regista Louis Leterrier, Snyder ha svelato che la versione R-rated di Rebel Moon arriverà quest'estate.

Non è stato menzionato né un mese preciso né una data specifica, ma la finestra temporale colloca la Snyder Cut di Rebel Moon: Parte 1 a qualche mese dall'uscita di Rebel Moon: Parte 2 versione PG-13, il che a sua volta lascerà la finestra dell'ultimo trimestre del 2024 a disposizione della versione rated-r di Rebel Moon 2 (che a questo punto non ci sorprenderebbe veder esordire su Netflix a dicembre prossimo per festeggiare il primo anniversario del franchise, chissà).

Naturalmente vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi: per altri contenuti scoprite quali sono i prossimi progetti di Zack Snyder.