Rebel Moon, per il producer il film di Zack Snyder è 'la cosa più grande che abbia fatto'

A distanza di qualche settimana dalla pubblicazione delle nuove foto dal set di Rebel Moon, torniamo a parlare dell'attesissimo blockbuster di Netflix scritto e diretto da Zack Snyder raccogliendo le ultime dichiarazioni del produttore Eric Newman.

In un'intervista esclusiva con ScreenRant in vista della sua nuova miniserie Netflix Painkiller, il produttore ha infatti parlato anche di Rebel Moon, raccontando del suo coinvolgimento nel film e anticipando ciò che i fan possono aspettarsi dalla nuova fatica snyderiana, apparentemente la più ambiziosa della sua carriera.

"Zack Snyder e io abbiamo realizzato il nostro primo film insieme molti anni fa con Dawn of the Dead, e lo ricordo ancora oggi come uno dei momenti salienti della mia esperienza professionale. Da allora siamo rimasti amici, e abbiamo parlato a lungo di tornare a lavorare insieme. C'è stato un momento in cui sperava che Rebel Moon sarebbe stato parte dell'universo di Star Wars, lo aveva immaginato come una specie de I magnifici sette ma nello spazio. Il nostro mondo purtroppo è sempre minacciato dal totalitarismo e le persone devono unirsi per combatterlo: paradossalmente, questo film è più rilevante ora di quanto non lo sia mai stato. Poi qualche tempo fa, Zack aveva appena finito Army of the Dead su Netflix, e per coincidenza anche io avevo appena allacciato i rapporti con la piattaforma, e una cosa tira l'altra ed eccoci qua. È stato così divertente, è un film enorme. È sicuramente la cosa più grande che abbia mai fatto ed è davvero fantastico. Non vedo l'ora che il pubblico possa vederlo, penso che lascerà il segno."

Per altri contenuti guardate il first look di Rebel Moon pubblicato da Netflix in occasione del TUDUM 2023.