Rebel Moon, ecco le nuove immagini del film di Zack Snyder

Per Ray Fisher Rebel Moon cambierà il mondo della fantascienza: Zack Snyder con il suo nuovo film targato Netflix è pronto a esplorare un nuovo universo di cui possiamo avere un piccolo assaggio nelle nuove foto ufficiali rilasciate dal magazine Empire.

Tutti i protagonisti di Rebel Moon sono già stati presentati, e tra questi vi è anche Jimmy, un androide doppiato da Anthony Hopkins protagonista dei nuovi scatti di Rebel Moon. Per Snyder, questo androide sarà tra i personaggi emergenti del nuovo film Netflix: "Jimmy, lo vedo come un jolly - spiega il regista a Empire - È in un viaggio alla scoperta di sé". La seconda immagine ufficiale di Rebel Moon mostra una scena esplosiva: una navicella che si alza in volo su un cielo arancione.

Ma di cosa parla il nuovo film di Zack Snyder? Un nuovo Snyderverse, ispirato ai film epici del passato, è pronto a prendere forma: luna di Veldt è una pacifica colonia minacciata dalle forze dell'Imperium, l'esercito della Madre Mondo controllato dal Reggente Balisarius. Kora, un ex membro dell'Imperium che cerca la redenzione per il suo passato alla guida del governo oppressivo, decide di prendere posizione e reclutare tutti i guerrieri della galassia per combattere Balisarius.

Rebel Moon dovrebbe approdare sulla piattaforma Netflix il prossimo dicembre.