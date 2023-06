Rebel Moon, nuove foto: ecco tutti i protagonisti del nuovo film Netflix di Zack Snyder

Dopo aver scoperto le origini di Rebel Moon e il suo legame con Star Wars, andiamo alla scoperta di tutto il cast di protagonisti e relativi personaggi del nuovo, attesissimo blockbuster di Netflix creato, scritto, prodotto e diretto da Zack Snyder.

La piattaforma di streaming on demand Netflix descrive Rebel Moon come un epico evento cinematografico di fantascienza in preparazione da anni: quando una pacifica colonia ai margini di una galassia si trova minacciata dagli eserciti di una tirannica forza dominante, la protagonista Kora (Sofia Boutella), una misteriosa sconosciuta che vive tra gli abitanti di un villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza. Incaricata di trovare combattenti addestrati pronti ad unirsi a lei per prendere parte ad un’impossibile lotta, Kora riunisce un piccolo gruppo di guerrieri: estranei, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono la comune necessità di redenzione e vendetta. Mentre l'ombra di un intero Regno si abbatte sulla più improbabile delle lune, viene intrapresa una battaglia per il destino di una galassia e, nel mentre, nasce un nuovo esercito di eroi.

Nel cast troviamo, oltre a Sofia Boutella, anche Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae e Ray Fisher, insieme a Charlie Hunnam ed Anthony Hopkins come voce di 'Jimmy'. Insieme a loro Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi e Corey Stoll. Insieme alle nuove foto in anteprima di Rebel Moon diffuse in queste ore, vediamo nel dettaglio chi interpreterà chi nella saga di Zack Snyder.

Charlie Hunnam sarà Kai, un pilota che farà tutto il possibile per aiutare Kora nella sua ricerca di salvare la sua nuova casa. Djimon Hounsou sarà il generale Titus, mentre Staz Nair sarà Tarak, un eroe che ha un potente legame con la natura che gli permette di comunicare con un'immensa creatura conosciuta come Bennu. Michiel Huisman interpreterà Gunnar, un contadino apparentemente mansueto, Doona Bae interpreterà Nemesis, una spadaccina con parti meccaniche, mentre Ray Fisher e Cleopatra Coleman interpreteranno una coppia di fratelli, Darrian e Devra. E. Duffy interpreterà un rifugiato in cerca di giustizia per il proprio pianeta che è stato distrutto dall'Imperium, mentre Jena Malone e Anthony Hopkins fanno parte dell'ensemble rispettivamente nei panni di un essere ragno e di un robot secolare di nome Jimmy. Infine, Ed Skrein interpreterà un ufficiale dell'Imperium che presta servizio sotto il reggente Balisarius, a sua volta interpretato da Fra Fee.

Rebel Moon uscirà il 22 dicembre prossimo, in esclusiva su Netflix. Per altri approfondimenti, ecco quando uscirà Rebel Moon: Parte Due in base a nuove dichiarazioni di Zack Snyder.