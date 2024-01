Rebel Moon, numeri da urlo per Zack Snyder dopo Natale

Il 2023 si è concluso in maniera grandiosa per Zack Snyder: il suo Rebel Moon è il primo al mondo nella piattaforma streaming Netflix. Ma non è finita qui: le porte dell'anno nuovo gli hanno portato ancora più successo, facendo volare le sue visualizzazioni alle stelle!

Rebel Moon - Parte prima: Figlia del Fuoco è arrivato infatti a 34 milioni di visualizzazioni. Un numero davvero esorbitante, se si pensa al fatto che il film è arrivato sulla piattaforma solamente il 15 Dicembre 2023.

Questo enorme successo non ci sorprende, dato che già i primi risultati streaming di Rebel Moon erano davvero promettenti, con un totale di 23,9 milioni solamente nei primi tre giorni!

Questo grande successo ha portato i fan a chiedersi quando uscirà il sequel di Rebel Moon: la data in realtà era già nota, dato che il titolo del film già fa immaginare che ce ne debba essere un altro in arrivo. Rebel Moon 2 infatti arriva il 19 Aprile 2024. Chissà se anche questo secondo capitolo avrà il successo del primo! Non resta che aspettare Aprile per vederne i risultati.

